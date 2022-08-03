Няньки (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Двум работникам турфирмы под страхом увольнения необходимо заключить важный контракт в Турции, при этом не спуская глаз с детей и матери своей начальницы. Легкая комедия с Николаем Наумовым, Араратом Кещяном и Людмилой Артемьевой.
Дима и Миша — ленивые и безответственные менеджеры в уральском филиале известной турфирмы. К несчастью, они единственные мужчины в компании, а именно это важно для сделки с отелем, которая вскоре должна пройти в Турции. Валентина, начальница Димы и Миши, отправляет их в командировку, где они должны переиграть немецких конкурентов и убедить владельцев отеля сотрудничать именно с их турфирмой. Кроме того, двоим незадачливым турагентам поручено присматривать за детьми Валентины, а после — и за их бабушкой, приехавшей на помощь. И если они просчитаются хоть в чем-то, это может стоить им работы.
Справятся ли герои с задачей, узнаете из комедии «Няньки» — фильм 2012 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Ашот
Кещян
- Актёр
Николай
Наумов
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актриса
Аглая
Шиловская
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- ГСАктёр
Глеб
Сердюков
- ИКАктёр
Илья
Костюков
- ДБАктёр
Дитер
Брандекер
- МБАктёр
Михаэль
Бараль
- СМСценарист
Сергей
Мохначев
- ПКСценарист
Павел
Карнаухов
- ОАСценарист
Ольга
Антонова
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- СПОператор
Сергей
Политик
- АИКомпозитор
Александр
Иванов
- ДЛКомпозитор
Дмитрий
Лившиц
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян