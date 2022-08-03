Няньки (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Двум работникам турфирмы под страхом увольнения необходимо заключить важный контракт в Турции, при этом не спуская глаз с детей и матери своей начальницы. Легкая комедия с Николаем Наумовым, Араратом Кещяном и Людмилой Артемьевой.



Дима и Миша — ленивые и безответственные менеджеры в уральском филиале известной турфирмы. К несчастью, они единственные мужчины в компании, а именно это важно для сделки с отелем, которая вскоре должна пройти в Турции. Валентина, начальница Димы и Миши, отправляет их в командировку, где они должны переиграть немецких конкурентов и убедить владельцев отеля сотрудничать именно с их турфирмой. Кроме того, двоим незадачливым турагентам поручено присматривать за детьми Валентины, а после — и за их бабушкой, приехавшей на помощь. И если они просчитаются хоть в чем-то, это может стоить им работы.



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