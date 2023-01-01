Биография

Ашот Кещян — российский актер, режиссер и ведущий. Также является известным артистом КВН. Родился в городе Гагры в Абхазии 10 июля 1977 года. Родной брат популярного артиста Арарата Кещяна. Свою карьеру начал в КВН, где выступал с 1995 года. Был участником команд «Амигос» и «Внуки Лумумбы», в составе которых неоднократно становился чемпионом города Сочи. В Москву переехал по приглашению команды КВН «Сборная РУДН». Первую роль Ашот Кещян сыграл в сериале «Универ» в 2011 году, когда карьера в КВН уже была окончена. После этого начал получать предложения о съемках в юмористических проектах. Актер женат, супруга – Каринэ Кещян. Широкая аудитория знает Ашота Кещяна по сериалам «Деффчонки», «Счастливы вместе», «Дружба народов». Кроме того, сыграл в ситкоме телеканала ТНТ «САШАТАНЯ», спин-оффе сериала «Универ», где вновь вернулся к уже знакомой роли. Не меньше, чем своей актерской карьерой, Кещян известен режиссерскими работами. В его послужном списке около десятка проектов, самые известные из которых – «Няньки», «Женщина его мечты», «Отчаянный домохозяин». Также стал режиссером одной из новелл в фильме «Мамы». Сейчас Кещян снимается редко, большую часть сил отдавая режиссерской работе.