Биография

Арарат Кещян — российский актер, игрок КВН, шоумен, телеведущий. В составе команды КВН «Сборная РУДН» стал чемпионом Высшей лиги и обладателем других наград. Родился в Абхазии 19 октября 1978 года. Играть в КВН начал с 1999 года. В высшей лиге участвовал начиная с 2003 года. Дважды, будучи участником команды «Сборная РУДН», проходил в финал. Команда получала награды на фестивальных играх. В телевизионных лигах Кещян участвовал 18 раз. После ухода из КВН часто участвовал в юмористических телевизионных шоу. Выступал вместе с родным братом Ашотом Кещяном и самостоятельно. Периодически снимался в эпизодических ролях в сериалах. Популярность Арарат Кещян получил после съемок в молодежном сериале «Универ» и продолжениях. После этого сыграл 13 ролей в фильмах и телесериалах — «Няньки», «Одноклассницы: Новый поворот», «Отпуск» и других.