Свадьба по обмену
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Свадьба по обмену

Свадьба по обмену (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.72010, Свадьба по обмену
Мелодрама, Комедия89 мин18+

О фильме

Супермодель Соня мечтает о тихом семейном счастье с давним бойфрендом Русланом — самовлюблeнным ведущим популярного кулинарного шоу. Но тот не разделяет еe мечты, он грезит только о славе и повышении собственного рейтинга, поэтому делает Соне предложение руки и сердца в присутствии толпы репортеров. В отместку, Соня решает выйти замуж за обычного банковского клерка Сашу...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба по обмену»