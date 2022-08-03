Свадьба по обмену (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
8.72010, Свадьба по обмену
Мелодрама, Комедия89 мин18+
О фильме
Супермодель Соня мечтает о тихом семейном счастье с давним бойфрендом Русланом — самовлюблeнным ведущим популярного кулинарного шоу. Но тот не разделяет еe мечты, он грезит только о славе и повышении собственного рейтинга, поэтому делает Соне предложение руки и сердца в присутствии толпы репортеров. В отместку, Соня решает выйти замуж за обычного банковского клерка Сашу...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДГРежиссёр
Дмитрий
Грачев
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ККАктриса
Ксения
Каталымова
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актёр
Арарат
Кещян
- АМАктёр
Андрей
Малахов
- ДСАктриса
Дарья
Субботина
- Актёр
Александр
Самойленко
- АТАктёр
Александр
Тодчук
- ААСценарист
Алена
Алова
- ЕКСценарист
Евгений
Казачков
- МДСценарист
Михаил
Дурненков
- Продюсер
Анна
Меликян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ВГХудожник
Василий
Грицков
- МИМонтажёр
Михаил
Игонин
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ПТОператор
Павел
Трубников
- АДКомпозитор
Александр
Дулов
- НСКомпозитор
Николай
Скворцов