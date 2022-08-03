Свадьба по обмену (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Супермодель Соня мечтает о тихом семейном счастье с давним бойфрендом Русланом — самовлюблeнным ведущим популярного кулинарного шоу. Но тот не разделяет еe мечты, он грезит только о славе и повышении собственного рейтинга, поэтому делает Соне предложение руки и сердца в присутствии толпы репортеров. В отместку, Соня решает выйти замуж за обычного банковского клерка Сашу...

