Биография

Мария Кожевникова – актриса, телеведущая, политик, общественный деятель. Депутат VI созыва Государственной думы. Будущая артистка родилась в семье преподавательницы английского языка и двукратного олимпийского чемпиона хоккеиста Александра Кожевникова. Изначально Мария Кожевникова в фильмах сниматься не планировала, пошла по стопам отца и занялась спортом – художественной гимнастикой. Является чемпионкой Москвы. В юности Мария увлекалась музыкой и даже готова была войти в состав группы, однако предпочла сконцентрироваться на поступлении в РАТИ-ГИТИС. В институте начала сниматься в массовках, а после окончания задумалась о карьере актрисы. Известность Кожевниковой принесла роль Аллы в сериале «Универ». Завершив участие в этом проекте, актриса снялась в полнометражном фильме «Молодожены». Зрителям Кожевникова также запомнилась в роли Жени (сериал «Красные горы»). В 2015 году за образ Натальи в фильме «Батальонъ» актриса удостоилась «Золотого орла».