Красные горы (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Выжить любой ценой: два парня по разую сторону баррикад становятся братьями, чтобы спастись.



Сериал рассказывает историю Ильи, приемного сына японского офицера, и Аркадия, чей отец служит в Белой гвардии. Во Владивостоке 1920-х двое мальчишек никому не нужны и отчаянно пытаются уцелеть, пока вокруг набирает обороты гражданская война. Когда власть в городе сменяется после захвата Красной армией, Илья выдает Аркадия за своего погибшего брата. Так двое беспризорников начинают новую жизнь вместе. Впереди их ждет множество испытаний, среди которых любовь к одной и той же девушке и надвигающаяся Вторая Мировая война.



Останутся ли Илья и Аркадий друзьями на всю жизнь или их дороги разойдутся? История 20-х и 30-х в лицах — вот что такое «Красные горы». Сериал смотреть онлайн можно на платформе Wink.



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