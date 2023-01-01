Красные горы (сериал, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Выжить любой ценой: два парня по разую сторону баррикад становятся братьями, чтобы спастись.
Сериал рассказывает историю Ильи, приемного сына японского офицера, и Аркадия, чей отец служит в Белой гвардии. Во Владивостоке 1920-х двое мальчишек никому не нужны и отчаянно пытаются уцелеть, пока вокруг набирает обороты гражданская война. Когда власть в городе сменяется после захвата Красной армией, Илья выдает Аркадия за своего погибшего брата. Так двое беспризорников начинают новую жизнь вместе. Впереди их ждет множество испытаний, среди которых любовь к одной и той же девушке и надвигающаяся Вторая Мировая война.
Останутся ли Илья и Аркадий друзьями на всю жизнь или их дороги разойдутся? История 20-х и 30-х в лицах — вот что такое «Красные горы». Сериал смотреть онлайн можно на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актёр
Павел
Деревянко
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Борис
Каморзин
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Андрей
Соколов
- ОЛАктёр
Олег
Лопухов
- ВТАктёр
Виктор
Тереля
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- АСПродюсер
Аля
Сомкина
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук