Красные горы (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Красные горы. Сезон 1. Серия 2
Боевик, Военный18+
Сезоны и серии
О сериале
Владивосток, 1920 год. Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Но отнюдь не братское чувство будет помогать им искать свой путь в полные надежд, обретений и разочарований 1920-ые и 1930-ые. Сначала оба влюбятся в Женю, дочь красного командира, а позже они, как и когда-то, и вовсе окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий пойдет на сделку с фашистами, а Илья будет бороться с немцами, даже оказавшись в концлагере…
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
