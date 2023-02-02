Красные горы (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Владивосток, 1920 год. Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Но отнюдь не братское чувство будет помогать им искать свой путь в полные надежд, обретений и разочарований 1920-ые и 1930-ые. Сначала оба влюбятся в Женю, дочь красного командира, а позже они, как и когда-то, и вовсе окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий пойдет на сделку с фашистами, а Илья будет бороться с немцами, даже оказавшись в концлагере…

