Биография

Олег Анатольевич Лопухов – актер. День рождения: 9 августа 1971 г. Образование актер Олег Лопухов получил классическое. После школы поступил и успешно окончил в 1996 г. Театральное училище им. Щукина. Недавнего студента практически сразу пригласили в коллектив Театра им. Е. Вахтангова. На этой академической сцене он и выступает вплоть до настоящего момента, будучи задействованным в постановках постоянного репертуара. В кино актер снимается с 1999 г. Первая роль Олега Лопухова – эпизодическая в комедии Виталия Москаленко «Китайскiй сервизъ», номинировавшейся на получение главного приза «Кинотавра». Следующей стала комедия Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» (1999 г.). В экранизации Олега Меньшикова «Горе от ума» (2000 г.) актер сыграл хорошо знакомую по работе на сцене театра роль Петрушки. В экранизации романа Бориса Акунина «Азазель» (2002 г.) он предстал в образе сотрудника почтамта. В портфолио актера за 20 лет накоплено не так много ролей, но некоторые фильмы Олега Лопухова особо полюбились зрителям: драма Павла Чухрая «Водитель для Веры» (2004 г.), фильм-спектакль «Игроки» (2005 г.), В исторической драме «Чкалов» (2012 г.) актер играет главную роль конструктора Гроховского.