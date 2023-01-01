Биография

Денис Фролов — отечественный кинопродюсер и сценарист, снявший знаковые фильмы последнего времени. Главный успех тридцатилетнего труда Дениса Фролова в кино — психологический триллер «Дом» и картина «Ликвидация», удостоенный номинации «Золотой орел» за лучший телевизионный фильм. Как линейный продюсер Фролов входил в съемочную продюсерскую команду, и их стараниями фильм несмотря на различные сложности был отснят и вышел на экраны. Несколько кинолент с участием в работе над ними Фролова как продюсера вышли на телеэкраны как полнометражные ленты или сериалы. Некоторые из них: «Охотники за бриллиантами», «Пять невест», «Инкассаторы», «Второе восстание Спартака», серия о знаменитых артистах «Магомаев», «Петр Лещенко». Выступил Денис Фролов как автор сценария фильма «Неподсудные» со своим продюсерским руководством. Всего участвовал в создании 28 фильмов и сериалов.