Далеко от войны
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Далеко от войны (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.82011, Далеко от войны 1 сезон
Драмы, Военные18+

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Сюжет

Молодая девушка Лида в разгар Великой Отечественной войны живет в небольшом городе, в тылу. Когда все мужчины ушли на фронт, с Лидой остался лишь один верный товарищ - пес по имени Каштан, безродный, но очень преданный. Но однажды суровая война добралась и до Лидиного друга. Каштана увидели на улице и «мобилизовали» в ряды советской армии и качестве собаки-подрывника.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Далеко от войны»

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