Далеко от войны (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.82011, Далеко от войны. Серия 2
Драма, Военный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Молодая девушка Лида в разгар Великой Отечественной войны живет в небольшом городе, в тылу. Когда все мужчины ушли на фронт, с Лидой остался лишь один верный товарищ - пес по имени Каштан, безродный, но очень преданный. Но однажды суровая война добралась и до Лидиного друга. Каштана увидели на улице и «мобилизовали» в ряды советской армии и качестве собаки-подрывника.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- Актёр
Алексей
Весёлкин
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- АПАктёр
Александр
Пацевич
- МСАктёр
Максим
Севриновский
- Актёр
Игорь
Савочкин
- АСАктёр
Александр
Сирин
- ИЛАктриса
Ирина
Латушко
- Актриса
Ксения
Суркова
- Актриса
Екатерина
Федулова
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- МБСценарист
Михаил
Бартенев
- ВОСценарист
Виктор
Ольшанский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ВАХудожник
Валерий
Архипов
- Оператор
Сергей
Мокрицкий
- ЛРКомпозитор
Лев
Ростовский
- АРКомпозитор
Ангелина
Романенко