Биография

Екатерина Федулова – актриса, известная публике по работам на съемочной площадке и театральных подмостках. Родилась в Люберцах, ее папа был художником, а мама инженером. Многие детские увлечения будущей актрисы помогли ей впоследствии в овладении профессией: гимнастика, танцы, игра на фортепиано. В подростковом возрасте получила роль в киноленте «Свистун» – и с этого момента уже поняла, что станет актрисой. Но путь в актерство не был гладким, Екатерина рано потеряла родителей. В результате нескольких попыток будущая актриса Екатерина Федулова стала студенткой Международного славянского института, где училась и одновременно снималась в сериале «Русские амазонки» и нашумевшем «Марше Турецкого». Получив диплом, выбирала между кино и театром и в конце концов была принята в ТЮЗ Царицына, где с этого момента на афишах появилась надпись: «Актриса Екатерина Федулова». Здесь ее ждали работы в постановках «Учиться, учиться, учиться…», «Москва – открытый город» и других. Кинороли Екатерина Федулова выбирает придирчиво: наибольшую популярность ей принесли «Питер FM» (главная роль, отмеченная премией MTV), «Десантура», «Гувернантка», «Искушение». В личной жизни актриса счастлива в браке с кинооператором Петром Духовским.