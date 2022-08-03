К теще на блины (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Звезда фильма «Питер FM» Екатерина Федулова в иронической мелодраме о превратностях любви.



Что делать, если твой муж — эгоистичный ленивец, каких поискать? Для Марины ответ очевиден: конечно же, холить и лелеять. Ради этой благородной цели она работает сутки напролет и совсем забывает о себе. Избалованный Славик тем временем обзаводится молодой любовницей, дочерью состоятельного бизнесмена Архипова, и уходит жить к ней. Марина решает во что бы то ни стало отомстить Славику и вместе с лучшей подругой придумывает план под названием «К теще на блины». Что задумала главная героиня, вы узнаете, если будете фильм «К теще на блины» смотреть онлайн.



