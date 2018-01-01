Далеко от войны (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Молодая девушка Лида в разгар Великой Отечественной войны живет в небольшом городе, в тылу. Когда все мужчины ушли на фронт, с Лидой остался лишь один верный товарищ - пес по имени Каштан, безродный, но очень преданный. Но однажды суровая война добралась и до Лидиного друга. Каштана увидели на улице и «мобилизовали» в ряды советской армии и качестве собаки-подрывника.

