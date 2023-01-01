Биография

Игорь Савочкин – телеведущий, актер театра и кино – родился 14 мая 1963 года. Среди его наград – премия «Золотое перо границы» и «Лучшая мужская роль» в короткометражном фильме «Ваши документы». Интерес к актерской профессии Игорь Савочкин проявлял уже с юного возраста. Но, по наставлениям родителей, поступил в Саратовский институт механизации сельского хозяйства. С сельским хозяйством у будущего актера не сложилось, и уже в 1991 году он окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Для дальнейшего карьерного роста Савочкин переехал из родного Саратова в столицу. В Москве он быстро нашел театральную работу сначала у Сергея Кургиняна, а затем и у Сергея Арцыбашева. Дебютной работой Игоря Савочкина стал фильм «Троцкий», затем последовала роль в «Трех сестрах» по пьесе Чехова и множество других ролей. С 2004 года работа Савочкина в кинематографе была связана с Тимуром Бекмамбетовым. Это и знаменитый «Ночной дозор», и его продолжение – «Дневной дозор». Значительный успех принес Игорю Савочкину исторический боевик Андрея Кравчука «Адмиралъ». Вышедшая в 2008 году картина получила 8 премий в разных номинациях. Два года спустя актер появился и в военной драме «Тихая застава». Самой яркой работой Игоря Савочкина можно назвать роль Шаманова в криминальной драме Олега Погодина «Дом».