Черная молния
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Черная молния

Фильм Чёрная молния (2009)

9.22009, Черная молния
Фантастика, Комедия101 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Главный герой Дима Майков получает в подарок от отца старенькую «Волгу-21» и внезапно обнаруживает, что его машина летает. Герой бесцельно парит над столичными пробками и беззаботно наслаждается полетами, пока однажды беда не заставляет его по-другому взглянуть на мир.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная молния»