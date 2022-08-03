Фильм Чёрная молния (2009)
9.22009, Черная молния
Фантастика, Комедия101 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Главный герой Дима Майков получает в подарок от отца старенькую «Волгу-21» и внезапно обнаруживает, что его машина летает. Герой бесцельно парит над столичными пробками и беззаботно наслаждается полетами, пока однажды беда не заставляет его по-другому взглянуть на мир.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- Режиссёр
Дмитрий
Киселёв
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- Актёр
Иван
Жидков
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Игорь
Савочкин
- Актёр
Андрей
Назимов
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- АТСценарист
Александр
Талал
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- Продюсер
Ива
Стромилова
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- ДАМонтажёр
Дмитрий
Алейников
- ИЛМонтажёр
Илья
Лебедев
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- Композитор
Александр
Войтинский