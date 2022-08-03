Фильм Чёрная молния (2009)

Главный герой Дима Майков получает в подарок от отца старенькую «Волгу-21» и внезапно обнаруживает, что его машина летает. Герой бесцельно парит над столичными пробками и беззаботно наслаждается полетами, пока однажды беда не заставляет его по-другому взглянуть на мир.

