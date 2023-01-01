Дмитрий Киселёв

Биография

Дмитрий Киселев – актер, режиссер, создатель музыкальных клипов, рекламных и презентационных роликов. В 2007 году получил премию «Золотой Орел» за монтаж в фильме «Дневной дозор». Спустя 11 лет талантливый представитель киноиндустрии вошел в состав EFA. Дмитрий Игоревич появился на свет 05.06.1978 года в столице. В подростковом возрасте о кинематографе мальчик не мечтал. После окончания школы № 904 будущий режиссер поступил в Московский университет связи и экономики. Фильмы Дмитрий Киселев начал снимать после знакомства с Тимуром Бекмамбетовым. В команде опытного коллеги он научился реализовывать самые смелые идеи. Профессиональные союзы с режиссерами Войтинским и Барановым принесли первый успех. В соавторстве были выпущены настоящие хиты «Елки – 2», «Черная молния», а также ремейк на советскую картину «Джентльмены удачи». Актерских ролей у Дмитрия Киселева немного. На экранах он появлялся в фильмах «Косухи», «Оппозиционер», «Частный детектив». Признание публики заслужили именно режиссерские работы. В 2017 году авторская картина «Время первых» получила сразу две престижные награды: «Золотой витязь» и «Виват, кино России!». Немалым успехом пользуются также музыкальные клипы. Зрителям запомнились яркие презентации песен Юлии Чичериной «Уходя – уходи» и Вячеслава Бутусова «Девушка по городу».