Биография

Екатерина Старшова — актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 28 октября 2001 года. В детстве постигала мастерство актера в центре дополнительного образования «Катюша». На профессиональном уровне занималась фигурным катанием и выступала на международном шоу танцев на льду во Франции. Школу окончила экстерном, а в 2019 году неожиданно для всех поступила в Московский государственный университет на медицинский факультет. Также участвовала в шоу «Танцы со звездами», где ее партнером стал Владислав Кожевников. Всенародную известность Екатерина Старшова получила после выхода комедии «Папины дочки», где она сыграла роль Пуговки. Также ее можно увидеть в фантастическом боевике «Черная молния» и в различных телевизионных проектах, например, «Битва интерьеров» и «Большая разница».