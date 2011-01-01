Дом (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Бандит возвращается в родной дом спустя 25 лет. Сергей Гармаш, Евгения Дмитриева и Богдан Ступка в криминальной драме от создателя триллера «Время первых».
Большая семья Шамановых живет посреди донских степей — четыре поколения в одном большом частном доме. На праздновани�е столетнего юбилея Ивана Матвеевича в гости приезжают дети, некогда покинувшие родительский дом. Среди них Виктор, старший сын Григория, который давным-давно уехал в Москву и стал там криминальным авторитетом по прозвищу Шаман. Члены семьи начинают подозревать, что его появление вовсе не связано с днем рождения деда…
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Информация
Рейтинг
- ОПРежиссёр
Олег
Погодин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актёр
Игорь
Савочкин
- АБАктриса
Александра
Бледная
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Екатерина
Редникова
- ГПАктёр
Глеб
Подгородинский
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Александр
Назаров
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ВРХудожник
Владимир
Радлинский
- МГХудожник
Максим
Галушка
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев