Дом (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Бандит возвращается в родной дом спустя 25 лет. Сергей Гармаш, Евгения Дмитриева и Богдан Ступка в криминальной драме от создателя триллера «Время первых».



Большая семья Шамановых живет посреди донских степей — четыре поколения в одном большом частном доме. На праздновани�е столетнего юбилея Ивана Матвеевича в гости приезжают дети, некогда покинувшие родительский дом. Среди них Виктор, старший сын Григория, который давным-давно уехал в Москву и стал там криминальным авторитетом по прозвищу Шаман. Члены семьи начинают подозревать, что его появление вовсе не связано с днем рождения деда…



Какую опасность таит в себе внезапное возвращение блудного сына? Не пропустите фильм «Дом» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!



Дом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.