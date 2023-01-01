Биография

Глеб Подгородинский – российский актер кино и театра. Родился в Москве 3 апреля 1972 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. Вырос будущий актер в творческой семье, его родители также имели отношение к театру. Свои первые роли Глеб Подгородинский сыграл еще в школьные годы, на сцене Театра юного москвича, когда занимался в театральной студии. Получив среднее образование, подал документы в Щепкинское училище. Выпустившись из вуза в 1993 году, стал членом труппы Малого театра. За время работы появился в таких постановках, как «Царь Борис», «Горе от ума», «Три сестры», и множестве других. Актер женат, имеет взрослого сына. На экране впервые появился в 1999 году, дебютной для Подгородинского стала картина Дениса Евстигнеева «Мама». За следующие несколько лет появился в таких проектах, как «Чудаки», «Главные роли», «Возвращение Мухтара», в небольших или эпизодических ролях. Узнаваемость принесли Глебу Подгородинскому сериал «Адвокатессы» и фильм «Дом». Всего в послужном списке актера более двух десятков ролей в кино. На данный момент продолжает активно сниматься, сотрудничает с московским Малым театром. Также, помимо актерской карьеры, пробовал себя в озвучивании компьютерных игр.