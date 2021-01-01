Приговоренный
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Приговоренный

Приговоренный (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

7.42021, Приговоренный
Драмы, Триллеры83 мин18+

Сюжет

Угрюмый и немногословный майор полиции Симонов выходит на ночное дежурство. В городе ураган, и в дежурную часть звонит девушка Маша, которую ненастье застигло в горах. Симонов по телефону пытается помочь ей добраться до безопасного убежища. К сожалению, враждебная стихия – не единственное, что угрожает Маше. Вскоре ее начинает преследовать маньяк.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск