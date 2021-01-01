Приговоренный (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
7.42021, Приговоренный
Драмы, Триллеры83 мин18+
Сюжет
Угрюмый и немногословный майор полиции Симонов выходит на ночное дежурство. В городе ураган, и в дежурную часть звонит девушка Маша, которую ненастье застигло в горах. Симонов по телефону пытается помочь ей добраться до безопасного убежища. К сожалению, враждебная стихия – не единственное, ч�то угрожает Маше. Вскоре ее начинает преследовать маньяк.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- МПРежиссёр
Михаил
Погосов
- Актёр
Игорь
Савочкин
- МВАктриса
Марианна
Васильева
- СЛАктёр
Сергей
Легостаев
- АПАктёр
Арсен
Петросян
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- НААктёр
Никита
Аржаненко
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- АППродюсер
Арсен
Петросян
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц