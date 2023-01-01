Учености плоды
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Учености плоды
8.22021, Учености плоды 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+
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Учености плоды (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В оккупированном немцами Михайловском вновь открывается музей Пушкина — под руководством фрау Шиллер, большой поклонницы творчества поэта. В помощники ей устраивается Сергей, местный житель, который пытается избежать конфликта с коллаборационистами. Со временем отношения фрау Шиллер и Сергея становятся непозволительно близки, а немецкое руководство поручает оккупантам перевезти экспонаты музея Пушкина в Германию.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Учености плоды»

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