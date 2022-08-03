Учености плоды (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Учености плоды. Серия 2
Учености плоды
1-й сезон
2-я серия
8.22021, Учености плоды. Серия 2
Драма, Военный12+
Учености плоды (сериал, 2021) сезон 1 серия 2

О сериале

В оккупированном немцами Михайловском вновь открывается музей Пушкина — под руководством фрау Шиллер, большой поклонницы творчества поэта. В помощники ей устраивается Сергей, местный житель, который пытается избежать конфликта с коллаборационистами. Со временем отношения фрау Шиллер и Сергея становятся непозволительно близки, а немецкое руководство поручает оккупантам перевезти экспонаты музея Пушкина в Германию.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

