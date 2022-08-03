Учености плоды (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыУчености плоды1-й сезон2-я серия
8.22021, Учености плоды. Серия 2
Драма, Военный12+
В оккупированном немцами Михайловском вновь открывается музей Пушкина — под руководством фрау Шиллер, большой поклонницы творчества поэта. В помощники ей устраивается Сергей, местный житель, который пытается избежать конфликта с коллаборационистами. Со временем отношения фрау Шиллер и Сергея становятся непозволительно близки, а немецкое руководство поручает оккупантам перевезти экспонаты музея Пушкина в Германию.
7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Игорь
Угольников
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Игорь
Угольников
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- МЭАктёр
Михаэль
Эпп
- АБАктриса
Анастасия
Буткова
- АНАктёр
Алексей
Нестеров
- Актёр
Игорь
Савочкин
- ДСАктёр
Дмитрий
Соломыкин
- ЕАСценарист
Евгений
Айзикович
- Сценарист
Игорь
Угольников
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- Продюсер
Игорь
Угольников
- ПСПродюсер
Павел
Смирнов
- ЭППродюсер
Эдуард
Пичугин
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- ЕКХудожница
Екатерина
Кожевникова
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ВММонтажёр
Владимир
Марков
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- СШКомпозитор
Сергей
Шустицкий