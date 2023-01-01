Биография

Александр Малинкович – российский продюсер родом из Москвы. День рождения: 26 октября 1971 г. Начало творческой деятельности продюсера Александра Малинковича пришлось на 1992 г., когда он стал специализироваться на работе в рекламе. Примерно в это время он познакомился с режиссером Ярославом Чеважевским и совместно с ним основал студию «Ярче!Фильм», которая поначалу располагалась при телецентре «Останкино». Клиентами студии являлись заказчики видеорекламы, транслировавшейся по федеральным телеканалам, а также музыканты, снимавшие музыкальные клипы. В 2002 г. на базе студии открылся филиал в Киеве. С 2006 г. продюсер переключился на кинематограф, вплотную занявшись съемками кино и сериалов. В 2007 г. режиссер Ярослав Чеважевский снимает драму «Кука». Для этого фильма была создана кинокомпания «Staralis Film Company», учредителями которой стали продюсер Максим Осадчий и монтажер Николай Булыгин. В этом проекте, как и в последующем фильме режиссера Ярослава Чеважевского исполнительным продюсером стал Александр Малинкович. Так была снята комедия «На море!» (2008 г.). В последние годы фильмы Александра Малинковича – это комедии, мелодрамы и военные драмы. Он успешно сотрудничает с ведущими режиссерами российского кинематографа: Дмитрием Месхиевым, Александром Созоновым, Игорем Зайцевым и другими.