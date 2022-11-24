На море! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Добраться до моря любой ценой. Комедия положений о новогодних приключениях русских на Канарах.
Компания друзей решает провести зимние каникулы подальше от российского холода. Две семьи отправляются на Тенерифе, чтобы погреться и отдохнуть, но не тут-то было! Отдых с детьми в райском уголке оборачивается множеством нелепых и комичных ситуаций, проблемами с гостиницей и полицией и много чем еще. Семейные пары стараются не унывать и находят-таки поводы для праздника, вот только до главной своей цели — моря — добраться никак не могут. Чем закончится двухнедельный отпуск на испанских островах и кто уедет из него радостным, а кто — не очень?
Павел Деревянко, Юрий Колокольников и другие звезды кино в семейной комедии «На море» — фильм 2008 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Ярослав
Чеважевский
- Актёр
Ярослав
Чеважевский
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Павел
Деревянко
- УВАктриса
Ульяна
Ворожейкина
- СШАктриса
Сюзанна
Шпак
- ЕЛАктриса
Евгения
Лютая
- КГАктёр
Курт
Глокцин
- БШАктриса
Бритта
Шмеллинг
- Сценарист
Ярослав
Чеважевский
- АМСценарист
Андрей
Максименко
- АЧСценарист
Андрей
Чеважевский
- Продюсер
Юрий
Колокольников
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- Монтажёр
Карен
Оганесян
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов