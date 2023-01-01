Биография

Андрей Малахов – актер, телеведущий, шоумен, журналист. Автор двух романов «Мои любимые блондинки» и «Моя вторая половинка», в которых он рассказывает о современных принципах телевидения и дает руководство к достижению успеха. Педагог курсов журналистики в РГГУ, главный редактор журнала «StarHit». Семья Андрея жила в Апатитах, где отец будущей телезвезды занимался изучением ископаемых Кольского полуострова. Мать работала воспитателем, а затем заведующей в детском саду. Учеба давалась юному Андрею легко, он закончил музыкальную школу, освоив искусство игры на скрипке. Высшее образование получил в МГУ им. Ломоносова на факультете журналистики. Стажировку проходил в Мичиганском университете в США в течение полутора лет. В студенческие годы Андрей Малахов выступил в роли автора и ведущего программы «Стиль» на радио «Maximum». Карьера на телевидении началась с создания сюжетов для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым». Затем он становится редактором программы «Утро», ведущим рубрики «Стиль». Талантливый и работоспособный юноша быстро достигает новых высот, ведет собственные телепередачи, ток-шоу на «Первом канале». 7 августа 2017 г. дирекция Первого канала сообщила об увольнении Малахова. Осенью этого же года он начал вести передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» и создал телекомпанию «ТВ Хит». Предложения сняться в фильмах Андрей Малахов принимает с удовольствием. Он участвовал в сериалах «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Воронины» и других.