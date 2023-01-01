Биография

Анна Меликян — российский режиссер, сценарист и продюсер. Обладательница наград Берлинского и Мельбурнского международных кинофестивалей, а также фестивалей «Кинотавр» и «Сандэнс». Родилась в Баку 8 февраля 1976 года. Когда Анне исполнилось 17 лет, она с семьей переехала в Москву. Девушка с легкостью поступила во ВГИК на режиссерский факультет, впечатлив приемную комиссию. Уже в годы учебы юная Меликян сняла несколько интересных с технической точки зрения фильмов. Журнал Variety высоко оценил талант Анны и включил ее в список самых перспективных режиссеров. Курсовым проектом Анны Меликян стал фильм «Полетели» с Нелли Уваровой в главной роли. Картина заслужила высокую оценку критиков. Свой первый полнометражный фильм «Марс» режиссер представила на Берлинском кинофестивале. Второй фильм под названием «Русалка» не только получил премию «Сандэнс», но и был номинирован на «Оскар» от России. Анна Меликян является создательницей кинокомпании «Магнум», выпускающей телесериалы и фильмы.