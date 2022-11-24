Марс
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Марс (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

6.72004, Марс
Комедия96 мин18+

О фильме

Каждый человек пытается убежать в поисках лучшей жизни. Убежать от людей, которые тебя окружают, от среды, в которой живешь и в конечном итоге от себя. Известный и непобедимый боксер Борис так и сделал - просто сел в поезд в неведомом ему направлении.

Проснувшись рано утром, он видит в рассветной дымке неоновые буквы «МАРС» - название станции и городка, все жители которого работают на фабрике мягких игрушек. Борис проведет в городе всего лишь сутки, но они навсегда изменят жизнь его обитателей...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марс»