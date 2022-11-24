Марс (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Каждый человек пытается убежать в поисках лучшей жизни. Убежать от людей, которые тебя окружают, от среды, в которой живешь и в конечном итоге от себя. Известный и непобедимый боксер Борис так и сделал - просто сел в поезд в неведомом ему направлении.
Проснувшись рано утром, он видит в рассветной дымке неоновые буквы «МАРС» - название станции и городка, все жители которого работают на фабрике мягких игрушек. Борис проведет в городе всего лишь сутки, но они навсегда изменят жизнь его обитателей...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Анна
Меликян
- Актёр
Гоша
Куценко
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Елена
Морозова
- АСАктриса
Александра
Скачкова
- НКАктриса
Надежда
Каменькович
- Актриса
Яна
Есипович
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ГААктёр
Гали
Абайдулов
- Сценарист
Анна
Меликян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ААКомпозитор
Алексей
Айги