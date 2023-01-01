Биография

Александра Скачкова – актриса театра и кино, родилась 21 марта 1973 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийной ленте «Граница. Таежный роман», мелодраме «Ирония судьбы. Продолжение» и др. В 1995 году стала выпускницей школы-студии МХАТ (мастерская А. Покровской). После окончания вуза была приглашена в труппу театра МХТ. Первым фильмом Александры Скачковой стала многосерийная комедия «Кафе Клубничка». Актрисе досталась небольшая роль. Партнерами по съемочной площадке стали Г. Польских, А. Демьяненко, М. Аронова и др. Одну из главных ролей Александра Скачкова исполнила в ставшей популярной многосерийной мелодраме режиссера А. Митты «Граница. Таежный роман» (2000). Кинокартина получила призы и несколько номинаций на премию Ника и Золотая роза на Кинотавре. В том же году актриса сыграла в драме «Вместо меня», которая также была номинирована на Кинотавре. В 2004 году на экраны вышла комедия «Слушатель». В 2007 году актриса снялась в мелодраме «Ирония судьбы. Продолжение». Актриса участвовала в съемках рейтинговых сериалов «Дальнобойщики», «А у нас во дворе», «Паук», «Марьина роща», «Обратная сторона луны» и др.