Недетский дом (фильм, 2021) смотреть онлайн

Директор детского дома Андрей Маст борется с царящим там беспределом и вводит строгие правила. Новая воспитанница Инна выступает против этих правил и будет добиваться справедливости по-своему.



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