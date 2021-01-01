Недетский дом
Wink
Фильмы
Недетский дом
2021, Недетский дом
Драма98 мин18+

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Недетский дом (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Директор детского дома Андрей Маст борется с царящим там беспределом и вводит строгие правила. Новая воспитанница Инна выступает против этих правил и будет добиваться справедливости по-своему.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Недетский дом»