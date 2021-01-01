Недетский дом (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Директор детского дома Андрей Маст борется с царящим там беспределом и вводит строгие правила. Новая воспитанница Инна выступает против этих правил и будет добиваться справедливости по-своему.
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Рейтинг
- МРРежиссёр
Михаил
Расходников
- АСАктёр
Арсен
Суховский
- АПАктёр
Александр
Панин
- ПВАктриса
Полина
Ватага
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ИМАктёр
Иосиф
Медведев
- ЕСАктриса
Екатерина
Соломатина
- Актриса
Марина
Клещёва
- АСАктриса
Александра
Скачкова
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- МРСценарист
Михаил
Расходников
- АПСценарист
Андрей
Петрушин
- ДБСценарист
Дарья
Богаделина
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- АКПродюсер
Александр
Калушкин
- МРПродюсер
Михаил
Расходников
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- АДХудожница
Ася
Давыдова
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АГМонтажёр
Алена
Глазунова
- АККомпозитор
Андрей
Климинов