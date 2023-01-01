Биография

Артур Смольянинов – актер российского кино и театра, выпускник Российской академии театрального искусства, обладатель молодежной премии «Триумф». Сыграл много разноплановых ролей и заслужил любовь широкой зрительской аудитории. В детстве был очень эгоцентричным, отличался сложным характером, за время учебы сменил восемь школ. Окружающие нередко говорили, что ему нужно стать актером, возможно, это и стало решающим фактором при выборе дальнейшего пути. Еще в школе его заметил Валерий Приемыхов – режиссер картины «Кто, если не мы?». Он проводил кастинг среди подростков и дал Артуру Смольянинову роль Толясика, которая изменила его отношение к жизни. После школы Артур закончил актерское отделение ГИТИСа. С 2006 года он оттачивал свое актерское мастерство, работая в театре «Современник». Одновременно продолжал сниматься в кино. Его приглашали в проекты, затрагивающие острые социальные темы, такими картинами стали «Триумф», «Тайный знак» и знаменитая «9 рота». Фильмография актера пополняется с каждым годом. Артур Смольянинов – мастер перевоплощений. Его приглашают сниматься в детективные, военные, исторические картины, ситкомы, семейные комедии, приключенческие фильмы. Он отлично исполняет серьезные драматические роли и так же искусно вживается в образы комедийных и романтических персонажей, продолжая завоевывать любовь зрителей.