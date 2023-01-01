Артур Смольянинов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 27 октября 1983 г. (41 год)
Биография
Артур Смольянинов – актер российского кино и театра, выпускник Российской академии театрального искусства, обладатель молодежной премии «Триумф». Сыграл много разноплановых ролей и заслужил любовь широкой зрительской аудитории. В детстве был очень эгоцентричным, отличался сложным характером, за время учебы сменил восемь школ. Окружающие нередко говорили, что ему нужно стать актером, возможно, это и стало решающим фактором при выборе дальнейшего пути. Еще в школе его заметил Валерий Приемыхов – режиссер картины «Кто, если не мы?». Он проводил кастинг среди подростков и дал Артуру Смольянинову роль Толясика, которая изменила его отношение к жизни. После школы Артур закончил актерское отделение ГИТИСа. С 2006 года он оттачивал свое актерское мастерство, работая в театре «Современник». Одновременно продолжал сниматься в кино. Его приглашали в проекты, затрагивающие острые социальные темы, такими картинами стали «Триумф», «Тайный знак» и знаменитая «9 рота». Фильмография актера пополняется с каждым годом. Артур Смольянинов – мастер перевоплощений. Его приглашают сниматься в детективные, военные, исторические картины, ситкомы, семейные комедии, приключенческие фильмы. Он отлично исполняет серьезные драматические роли и так же искусно вживается в образы комедийных и романтических персонажей, продолжая завоевывать любовь зрителей.
Фильмография
Актёр
- 8.9
За час до рассвета2021
- 8.5
Мария. Спасти Москву2021, 107 мин
- 7.8
Не вместе (2017)2017Бесплатно
- 8.1
Восьмерка2013, 81 минБесплатно
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 8.6
ДухLess2011, 101 минБесплатно
- 9.4
Елки2010, 85 минБесплатно
- 8.9
Утомленные солнцем 2: Предстояние2010, 173 мин
- 7.0
Нирвана2008, 89 мин
- 8.8
16122007, 143 мин
- 8.1
ЖАRА2006, 94 минБесплатно
- 9.5
9 рота2005, 134 минБесплатно