1612 (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит и он, власть переходит из рук в руки. В России наступает Смута…
Единственный свидетель убийства царской семьи - мальчишка-слуга Андрей. В его памяти отпечаталась сцена расправы над законными правителями, но главное - он не может забыть дочь Бориса Годунова, красавицу Ксению. Жива ли царевна? Где она теперь?..
Годы спустя невероятные обстоятельства сводят повзрослевшего Андрея с испанским дворянином Альваром Борха, который вскоре гибнет в схватке с разбойниками. Присвоив его одежду и имя, Андрей превращается в другого человека. Теперь он - «гишпанский кабальер», «воин без страха и упрека», охотник за удачей. И главное - он может воплотить свою мечту: спасти Ксению Годунову и завоевать ее сердце.
1612 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ВХРежиссёр
Владимир
Хотиненко
- ПКАктёр
Петр
Кислов
- Актёр
Артур
Смольянинов
- МЖАктёр
Михал
Жебровский
- ВДАктриса
Виолетта
Давыдовская
- Актёр
Михаил
Пореченков
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Марат
Башаров
- РЛАктёр
Рамон
Ланга
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- Продюсер
Никита
Михалков
- ВВПродюсер
Виктор
Вексельберг
- АУПродюсер
Александр
Уткин
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- МВХудожник
Михаил
Волчек
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- ЯММонтажёр
Ярослав
Мочалов
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук