Кто, если не мы (фильм, 1998) смотреть онлайн

Кто, если не мы
Драма, Семейный90 мин12+
О фильме

Два паренька решили стать миллионерами и ограбили универмаг. Одного, постарше, посадили, другого хотят отдать в школу «для трудных». Тут-то и появляется в их жизни бывший следователь, стремительно скатывающийся на дно…

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Криминал, Драма
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто, если не мы»