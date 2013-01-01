Восьмерка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.12013, Восьмерка
Боевики81 мин12+
Сюжет
Четыре друга, которые познакомились еще во время службы в армии, после дембеля пошли работать в полицию. Один из героев влюбляется в прекрасную девушку. Однако выясняется, что красавица встречается с самым крупным бизнесменом всего города. Узнав об измене, бизнесмен начинает войну…
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- Актёр
Артур
Смольянинов
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- АМАктёр
Алексей
Манцыгин
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Артём
Быстров
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ЗПАктёр
Захар
Прилепин
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- ЗПСценарист
Захар
Прилепин
- ЮКСценарист
Юлия
Клименко
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мцитуридзе
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- САХудожник
Сергей
Анисимов
- ГНМонтажёр
Глеб
Никульский
- ЕШМонтажёр
Екатерина
Шахунова
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- АДОператор
Александр
Демьяненко
- АЗКомпозитор
Антон
Завьялов