Восьмерка
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Восьмерка

Восьмерка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.12013, Восьмерка
Боевики81 мин12+

Сюжет

Четыре друга, которые познакомились еще во время службы в армии, после дембеля пошли работать в полицию. Один из героев влюбляется в прекрасную девушку. Однако выясняется, что красавица встречается с самым крупным бизнесменом всего города. Узнав об измене, бизнесмен начинает войну…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восьмерка»

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