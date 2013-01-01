Восьмерка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Четыре друга, которые познакомились еще во время службы в армии, после дембеля пошли работать в полицию. Один из героев влюбляется в прекрасную девушку. Однако выясняется, что красавица встречается с самым крупным бизнесменом всего города. Узнав об измене, бизнесмен начинает войну…



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