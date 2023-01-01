Биография

Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, писатель, публицист, сценарист и продюсер. Дипломант премии «Эврика». Родился в Рязанской области 7 июля 1975 года. После окончания школы Захара призвали в армию. Вернувшись домой, он поступил на юридический факультет. Далее отправился на службу в ОМОН, параллельно с чем учился на филолога. Первые сочинения опубликовал в 2003 году. Чуть позже стал главным редактором популярного издания. Его книги занимали лидирующие строчки в рейтингах, произведения издаются на иностранных языках и распродаются за границей. Начиная с 2018 года принят на работу в МХАТ. Захар Прилепин сыграл в нескольких художественных фильмах, среди которых «Восьмёрка», «Ева» и другие. Также участвовал в съемках документального кино — «Срок», «Президент» и прочих. Его можно увидеть в видеоклипах в качестве актера, а также непосредственно исполнителя.