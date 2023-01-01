Назад в СССР
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Назад в СССР (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Назад в СССР 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Антон — преуспевающий бизнесмен, который не чувствует себя счастливым, имея все, что он мог бы пожелать. Антон знакомится со Сталкером, который предлагает приключения и ощущения, которых он никогда не испытывал. Антон скоро понимает, что оказался в 1975 году.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Назад в СССР»

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