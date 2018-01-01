Биография

Сергей Баринов – российский актер театра и кино, родился в подмосковном поселке Текстильщик осенью 1979 года. Родители Сергея не имели никакого отношения к миру искусства: они работали обычными инженерами. В школьные годы мальчик играл в самодеятельных спектаклях, а после окончания средней школы – на сцене студенческого театра. В 2002 году закончил учебу на курсах актера. Играл в антрепризных постановках театра актерского содружества «Сцена». Дебютной кинематографической ролью Баринова был персонаж из киноленты «Русское», вышедший на экраны в 2004 году. В этом же году актер снялся в фильме «Мелюзга» и в телевизионных сериалах «Адвокат» и «Богатство». Сергей сыграл разноплановые роли в нескольких десятках картин. Он свободно себя чувствует в фильмах самых разных жанров: детективных кинолентах, драматических картинах и мелодрамах. Ежегодно актер снимается одновременно в нескольких проектах. В его фильмотеке – популярные сериалы «Братаны», «Человек без пистолета», «Безмолвный свидетель», «Кремлевские курсанты», «Генеральская внучка», «Назад в СССР» и другие. Среди последних фильмов с участием Сергея Баринова – картины «Переводчик» и «Смотритель маяка».