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Назад в СССР (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
2010, Назад в СССР. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Фантастика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Антон — преуспевающий бизнесмен, который не чувствует себя счастливым, имея все, что он мог бы пожелать. Антон знакомится со Сталкером, который предлагает приключения и ощущения, которых он никогда не испытывал. Антон скоро понимает, что оказался в 1975 году.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Мелодрама
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВРРежиссёр
Валерий
Рожнов
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Александр
Андриенко
- АКАктёр
Андрей
Кочинов
- Актёр
Евгений
Миллер
- СБАктёр
Сергей
Баринов
- ДГАктёр
Дмитрий
Грачев
- ППАктриса
Поля
Полякова
- ОЧАктёр
Олег
Чернигов
- ВКАктёр
Владимир
Качан
- ВРСценарист
Валерий
Рожнов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Анна
Меликян
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- УРХудожница
Ульяна
Рябова
- МИМонтажёр
Михаил
Игонин
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Олег
Кириченко
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев