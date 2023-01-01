Биография

Евгений Миллер — российский актер театра и кино. Родился в Новосибирске 17 февраля 1978 года. Евгений проявлял интерес к актерской профессии с подросткового возраста, когда играл в школьных постановках и КВН. После окончания ГИТИСа в 1999 году он стал артистом молодежного театра «Глобус», после — театра имени Гоголя, а затем и Табакова. Евгений Миллер начал свой актерский путь с сериалов «Острог. Дело Федора Сеченова» и «Тюрьма особого назначения». Далее последовали более более заметные роли в таких проектах, как «Песочный дождь» и «Человек без пистолета». Среди самых известных киноработ актера значатся «Черное море», «Без следа», «Опережая выстрел» и «Ленинград 46».