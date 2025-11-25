Бомбардир. Время Боброва (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Путь знаменитого хоккеиста и футболиста — от первых матчей в детстве среди друзей до мировых чемпионатов. «Бомбардир. Время Боброва» — фильм, сочетающий в себе документальную хронику и драматические игровые сцены.
Всеволод Бобров — успешный футболист, чемпион Олимпийских игр по хоккею. Он единственный в истории человек, возглавлявший как футбольную, так и хоккейную сборные. Противники его боялись, товарищи уважали, а о его успехах знал весь мир. Мальчик, родившийся в Тамбовской губернии, стал звездой спорта, несмотря на жизненные испытания, травму ноги и трагическую гибель своей команды в авиакатастрофе. Его история вдохновляет спортсменов до сих пор.
Больше о биографии легендарного игрока вы узнаете из проекта «Бомбардир. Время Боброва» (2024). Смотрите документально-игровую картину онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
- ЕСРежиссёр
Егор
Сальников
- СГРежиссёр
Сергей
Головецкий
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Шевченко
- ССАктёр
Семен
Сальников
- НКАктёр
Николай
Кисличенко
- ИФАктёр
Илья
Феофилактов
- ВОАктёр
Виталий
Огарь
- АЖАктёр
Александр
Жуков
- АБАктёр
Антон
Бирюков
- АФАктриса
Анастасия
Фурса
- Актриса
Людмила
Титова
- Актриса
Виолетта
Баринова
- СЛАктёр
Сергей
Легостаев
- Актриса
Елена
Захарова
- Актёр
Шамиль
Мухамедов
- Актёр
Евгений
Миллер
- Актёр
Михаил
Елисеев
- ИГАктёр
Иван
Гришанов
- СБАктёр
Сергей
Брежнев
- ОКАктёр
Олег
Капанец
- АЗАктриса
Анастасия
Знаменщикова
- ЛЯАктёр
Лев
Яковцев
- МКСценарист
Максим
Кадушкин
- ОКСценарист
Олег
Капанец
- ОКПродюсер
Олег
Капанец
- НХМонтажёр
Наталия
Харыбина
- СГМонтажёр
Сергей
Гарькавый
- ДСОператор
Денис
Саидов
- ИУОператор
Ирина
Уральская