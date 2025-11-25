Бомбардир. Время Боброва (фильм, 2024) смотреть онлайн

Путь знаменитого хоккеиста и футболиста — от первых матчей в детстве среди друзей до мировых чемпионатов. «Бомбардир. Время Боброва» — фильм, сочетающий в себе документальную хронику и драматические игровые сцены.



Всеволод Бобров — успешный футболист, чемпион Олимпийских игр по хоккею. Он единственный в истории человек, возглавлявший как футбольную, так и хоккейную сборные. Противники его боялись, товарищи уважали, а о его успехах знал весь мир. Мальчик, родившийся в Тамбовской губернии, стал звездой спорта, несмотря на жизненные испытания, травму ноги и трагическую гибель своей команды в авиакатастрофе. Его история вдохновляет спортсменов до сих пор.



