Биография

Шамиль Мухамедов — российский актер кино и театра. Родился в киргизском городе Фрунзе 5 декабря 1990 года. В детстве мальчик с семьей переехал в Красноярск, где и окончил школу. После выпуска решил получать образование филолога, но спустя время передумал и перевелся в музыкально-театральную академию. В 2010 году Мухамедов уже блистал на сценах красноярских театров. Не доучившись в академии, уехал в Москву, чтобы поступить во ВГИК на актерский факультет. Шамиль Мухамедов снимается в кино с 2013 года. Внушительную часть творческой биографии актера составляют сериалы, наиболее известные из которых «Деффчонки», «СашаТаня», «Медсестра», «Ольга», «Регби» и «Чужая стая». Также принимал участие в съемках полнометражных лент «Спутник», «Лед» и «Реставратор».