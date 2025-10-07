Война и мир (сериал, 2024) смотреть онлайн
Постановка режиссера Юрия Грымова по классическому роману Льва Толстого. «Война и мир» — сериал, показывающий события книги глазами Пьера Безухова, которого сыграл Александр Колесников.
Российская империя накануне Отечественной войны 1812 года. Молодой дворянин Пьер Безухов — большой поклонник наполеоновских идей и либеральной мысли. Движимый идеализмом, Пьер вступает в масонскую ложу, надеясь поменять мир вместе с единомышленниками. Но жизнь оказывается сложнее. Страна скоро вступит в страшную войну, которая перевернет то, как Пьер видит окружающую действительность и приведет к глубоким изменениям в его характере.
Увидеть новое прочтение знаменитой эпопеи позволит уникальная постановка Юрия Грымова. Сериал «Война и мир» онлайн вы найдете на нашем сервисе Wink.
- ЮГРежиссёр
Юрий
Грымов
- АКАктёр
Александр
Колесников
- Актриса
Ольга
Богомазова
- Актёр
Александр
Толмачев
- АБАктёр
Алексей
Багдасаров
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- МДАктриса
Марина
Дианова
- Актёр
Шамиль
Мухамедов
- МОАктриса
Мария
Орлова
- ВПАктёр
Вадим
Пинский
- АШСценарист
Александр
Шишов
- ЮГПродюсер
Юрий
Грымов
- ЮГХудожник
Юрий
Грымов
- ИБХудожница
Ирэна
Белоусова
- ВММонтажёр
Владимир
Марков
- МСОператор
Мария
Соловьева