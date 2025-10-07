Война и мир (сериал, 2024) смотреть онлайн

Постановка режиссера Юрия Грымова по классическому роману Льва Толстого. «Война и мир» — сериал, показывающий события книги глазами Пьера Безухова, которого сыграл Александр Колесников.



Российская империя накануне Отечественной войны 1812 года. Молодой дворянин Пьер Безухов — большой поклонник наполеоновских идей и либеральной мысли. Движимый идеализмом, Пьер вступает в масонскую ложу, надеясь поменять мир вместе с единомышленниками. Но жизнь оказывается сложнее. Страна скоро вступит в страшную войну, которая перевернет то, как Пьер видит окружающую действительность и приведет к глубоким изменениям в его характере.



