Война и мир. Сезон 1. Серия 2
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Война и мир
1-й сезон
2-я серия
5.52024, Война и мир. Сезон 1. Серия 2
Драма, Исторический18+

Война и мир (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Экранизация спектакля режиссера Юрия Грымова, поставленного на сцене театра "Модерн", по классическому роману Льва Толстого. «Война и Мир» — сериал, показывающий события книги глазами Пьера Безухова, которого сыграл Александр Колесников.

Российская империя накануне Отечественной войны 1812 года. Молодой дворянин Пьер Безухов — большой поклонник наполеоновских идей и либеральной мысли. Движимый идеализмом, Пьер вступает в масонскую ложу, надеясь поменять мир вместе с единомышленниками. Но жизнь оказывается сложнее. Страна скоро вступит в страшную войну, которая перевернет то, как Пьер видит окружающую действительность и приведет к глубоким изменениям в его характере.

Увидеть новое прочтение знаменитой эпопеи позволит уникальная постановка Юрия Грымова. Сериал «Война и мир» онлайн вы найдете на нашем сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»