Биография

Александр Толмачев — актер театра и кино. Родился в Новокузнецке 28 марта 1988 года. В 2012 году актер выпустился из мастерской Андреева в РАТИ-ГИТИСе и приступил к службе в Театре Наций. Позже начал сотрудничать с театром «Модернъ». Кинодебютом Александра Толмачева стал многосерийный детектив «След». В 2010-м он снялся в мелодраме «Здесь кто-то есть…», а еще через год — в лентах «По горячим следам», «Товарищи полицейские» и «Следаки». В фэнтези-сериале 2023 года «Библиотекарь» Толмачев сыграл роль писателя Дмитрия Громова.