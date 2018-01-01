Wink
Война и мир
Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»

Режиссёры

Юрий Грымов

Режиссёр

Актёры

Александр Колесников

Актёр
Ольга Богомазова

Актриса
Александр Толмачев

Актёр
Алексей Багдасаров

Актёр
Юрий Анпилогов

Актёр
Марина Дианова

Актриса
Шамиль Мухамедов

Актёр
Мария Орлова

Актриса
Вадим Пинский

Актёр

Сценаристы

Александр Шишов

Сценарист

Продюсеры

Юрий Грымов

Продюсер

Художники

Юрий Грымов

Художник
Ирэна Белоусова

Художница

Монтажёры

Владимир Марков

Монтажёр

Операторы

Мария Соловьева

Оператор