Биография

Ольга Богомазова — российская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Москве 12 августа 1998 года. Получив аттестат, прошла отбор на актерский факультет в Театральное училище имени Бориса Щукина. Уже во время обучения ее приняли в знаменитый «Театр на Покровке», на сцене которого она воплотила образ Ани в спектакле «Вишневый сад» и Наташи Ростовой в «Войне и мире». В 2019 году присоединилась к труппе компании «La’Театр» Вадима Дубровицкого. Сегодня фильмография Ольги Богомазовой стремительно растет, артистку можно встретить в таких картинах, как «Склифосовский», «Вторая молодость», «По ту сторону смерти», «По велению сердца», «Миллионер из Балашихи», «Последний министр». В 2022 году исполнила роль Анны-Марии в драматическом триллере «Аврора».