Биография

Михаил Елисеев — российский актер кино и театра, а также режиссер. Родился в городе Ленинграде 24 февраля 1970 года. Окончив школу, будущий актер два года прослужил в советской армии. Вернувшись, подал документы в Ленинградскую театральную академию, но ушел оттуда, не проучившись и месяца. Свои первые роли Михаил Елисеев сыграл в Молодежном театре, также появился в постановке «Фердинандо» авторства известного режиссера Романа Виктюка. В 1998 году поступил на режиссерский факультет СПбГАТИ, а после выпуска поставил несколько спектаклей в разных театрах Санкт-Петербурга. Долгое время работал исключительно в театре, как в качестве актера, так и в качестве режиссера-постановщика. Сниматься в кино начал только в двухтысячные годы, впервые появился на экране в сериале «Я все решу сама — 2», вышедшем в 2003 году. После в карьере актера были такие проекты, как «Улицы разбитых фонарей», «Не хлебом единым», «Гаишники». Наибольшую известность принесли Михаилу Елисееву фильмы «Господа офицеры» и «Своя чужая жизнь», где он исполнил главные роли. Всего в послужном списке актера более трех десятков фильмов и сериалов.