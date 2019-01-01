Лев Яшин. Вратарь моей мечты (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Путь молодого советского вратаря на вершину футбольного Олимпа. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — фильм, рассказывающий вдохновляющую историю лучшего голкипера в истории. В спортивном байопике в духе «Движения вверх» снялись Александр Фокин, Юлия Хлынина и Алексей Гуськов.



На излете 40-х на плечи молодого Льва Яшина ложится большая ответственность: он входит в основную команду московского футбольного клуба «Динамо» и теперь должен не ударить в грязь лицом. Его выдающийся предшественник Алексей Хомич задал высокую планку, но Яшину предстоит поднять ее еще выше. Однако в первой же игре начинающий голкипер пропускает мяч самым вопиющим образом. Это не последний раз, когда он познает горечь и стыд неудачи. И все же с поддержкой тренера и любимой жены Яшин сможет достичь поразительных результатов в спорте, прославит свою страну и станет известен на весь мир как гениальный голкипер, единственный вратарь в истории футбола, получивший высшую индивидуальную награду «Золотой мяч».



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