Лев Яшин. Вратарь моей мечты
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Лев Яшин. Вратарь моей мечты (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Драмы111 мин6+
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Сюжет

Путь молодого советского вратаря на вершину футбольного Олимпа. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — фильм, рассказывающий вдохновляющую историю лучшего голкипера в истории. В спортивном байопике в духе «Движения вверх» снялись Александр Фокин, Юлия Хлынина и Алексей Гуськов.

На излете 40-х на плечи молодого Льва Яшина ложится большая ответственность: он входит в основную команду московского футбольного клуба «Динамо» и теперь должен не ударить в грязь лицом. Его выдающийся предшественник Алексей Хомич задал высокую планку, но Яшину предстоит поднять ее еще выше. Однако в первой же игре начинающий голкипер пропускает мяч самым вопиющим образом. Это не последний раз, когда он познает горечь и стыд неудачи. И все же с поддержкой тренера и любимой жены Яшин сможет достичь поразительных результатов в спорте, прославит свою страну и станет известен на весь мир как гениальный голкипер, единственный вратарь в истории футбола, получивший высшую индивидуальную награду «Золотой мяч».

Чтобы увидеть, как личное и профессиональное сплелись в судьбе великого игрока, и пережить с ним ключевые матчи, предлагаем смотреть «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фильм 2019 года доступен онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

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