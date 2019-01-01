Лев Яшин. Вратарь моей мечты (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Путь молодого советского вратаря на вершину футбольного Олимпа. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — фильм, рассказывающий вдохновляющую историю лучшего голкипера в истории. В спортивном байопике в духе «Движения вверх» снялись Александр Фокин, Юлия Хлынина и Алексей Гуськов.
На излете 40-х на плечи молодого Льва Яшина ложится большая ответственность: он входит в основную команду московского футбольного клуба «Динамо» и теперь должен не ударить в грязь лицом. Его выдающийся предшественник Алексей Хомич задал высокую планку, но Яшину предстоит поднять ее еще выше. Однако в первой же игре начинающий голкипер пропускает мяч самым вопиющим образом. Это не последний раз, когда он познает горечь и стыд неудачи. И все же с поддержкой тренера и любимой жены Яшин сможет достичь поразительных результатов в спорте, прославит свою страну и станет известен на весь мир как гениальный голкипер, единственный вратарь в истории футбола, получивший высшую индивидуальную награду «Золотой мяч».
Чтобы увидеть, как личное и профессиональное сплелись в судьбе великого игрока, и пережить с ним ключевые матчи, предлагаем смотреть «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фильм 2019 года доступен онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВЧРежиссёр
Василий
Чигинский
- АФАктёр
Александр
Фокин
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Михаил
Елисеев
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Александр
Самойленко
- ВААктёр
Владимир
Андреев
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ОКСценарист
Олег
Капанец
- АПСценарист
Александр
Полозов
- ОКПродюсер
Олег
Капанец
- СПХудожница
Светлана
Петропавловская
- ААХудожница
Александра
Андреева
- Худож�ник
Владимир
Никифоров
- ТММонтажёр
Татьяна
Матюхина
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- ААОператор
Антон
Антонов
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис