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Фильмы
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Актёры и съёмочная группа фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Режиссёры

Василий Чигинский

Василий Чигинский

Режиссёр

Актёры

Александр Фокин

Александр Фокин

АктёрЛев Яшин
Юлия Хлынина

Юлия Хлынина

Актрисажена Яшина
Алексей Гуськов

Алексей Гуськов

АктёрМихаил Якушин
Алексей Кравченко

Алексей Кравченко

АктёрАлексей Хомич
Евгений Дятлов

Евгений Дятлов

АктёрАркадий Чернышов
Виталий Хаев

Виталий Хаев

АктёрАлександр Пономарев
Михаил Елисеев

Михаил Елисеев

АктёрГавриил Качалин
Ян Цапник

Ян Цапник

Актёржурналист ТАСС
Александр Самойленко

Александр Самойленко

АктёрМишурин
Владимир Андреев

Владимир Андреев

Актёротец чиновника

Сценаристы

Владимир Валуцкий

Владимир Валуцкий

Сценарист
Олег Капанец

Олег Капанец

Сценарист
Александр Полозов

Александр Полозов

Сценарист

Продюсеры

Олег Капанец

Олег Капанец

Продюсер

Художники

Светлана Петропавловская

Светлана Петропавловская

Художница
Александра Андреева

Александра Андреева

Художница
Владимир Никифоров

Владимир Никифоров

Художник

Монтажёры

Татьяна Матюхина

Татьяна Матюхина

Монтажёр

Операторы

Вячеслав Лазарев

Вячеслав Лазарев

Оператор
Антон Антонов

Антон Антонов

Оператор
Евгений Привин

Евгений Привин

Оператор

Композиторы

Джордж Каллис

Джордж Каллис

George Kallis
Композитор