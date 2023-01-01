WinkФильмыЛев Яшин. Вратарь моей мечтыАктёры и съёмочная группа фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Актёры и съёмочная группа фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Режиссёры
Актёры
АктёрЛев Яшин
Александр Фокин
Актрисажена Яшина
Юлия Хлынина
АктёрМихаил Якушин
Алексей Гуськов
АктёрАлексей Хомич
Алексей Кравченко
АктёрАркадий Чернышов
Евгений Дятлов
АктёрАлександр Пономарев
Виталий Хаев
АктёрГавриил Качалин
Михаил Елисеев
Актёржурналист ТАСС
Ян Цапник
АктёрМишурин
Александр Самойленко
Актёротец чиновника